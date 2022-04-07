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АСВЕЛ - Олимпия Милан прямая трансляция 07.04.2022

Стадион: Астробаль (Виллербан, Франция), вместимость: 5800
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
АСВЕЛ Олимпия Милан

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами АСВЕЛ - Олимпия Милан, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Астробаль (Виллербан, Франция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Франция Теренс Джонатан Паркер
Италия Этторе Мессина
История личных встреч
21.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Олимпия Милан73 : 72АСВЕЛ
05.02.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 АСВЕЛ78 : 69Олимпия Милан
09.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Олимпия Милан87 : 73АСВЕЛ
13.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 АСВЕЛ89 : 82Олимпия Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Баскония28 0.429
10 Альба26 0.423
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос26 0.308
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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