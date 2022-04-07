АСВЕЛ - Олимпия Милан прямая трансляция 07.04.2022
Стадион: Астробаль (Виллербан, Франция), вместимость: 5800
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами АСВЕЛ - Олимпия Милан, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Астробаль (Виллербан, Франция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Теренс Джонатан Паркер
|Этторе Мессина
История личных встреч
|21.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|73 : 72
|05.02.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|78 : 69
|09.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|87 : 73
|13.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|89 : 82
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Баскония
|28
|0.429
|10
|Альба
|26
|0.423
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|26
|0.308
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000