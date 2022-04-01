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Ньюкасл - Вулверхэмптон 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
02.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вулверхэмптон2 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 4Вулверхэмптон
11.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
09.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Вулверхэмптон
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Вулверхэмптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити30234370-187381,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль30226277-207280,0
3
Лига чемпионов
Челси29178458-235967,8
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур301731052-375460,0
5
Лига Европы
Арсенал29173944-345462,1
6 Вест Хэм Юнайтед311561051-405154,8
7 Манчестер Юнайтед30149749-415156,7
8 Вулверхэмптон311541233-274952,7
9 Кристал Пэлас30813942-383741,1
10 Лестер Сити281071143-473744,0
11 Астон Вилла301131642-423640,0
12 Саутгемптон308121037-463640,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион307131026-363437,8
14 Брентфорд31961637-483335,5
15 Ньюкасл Юнайтед307101333-543134,4
16 Лидс Юнайтед31791535-683032,3
17 Эвертон29741832-522528,7
18
Зона вылета
Бёрнли294121325-422427,6
19
Зона вылета
Уотфорд30642029-572224,4
20
Зона вылета
Норвич Сити30462018-631820,0

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