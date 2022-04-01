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Штутгарт - Боруссия Д 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
08 апреля 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
Штутгарт Боруссия Д

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия Д, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Марко Розе
История личных встреч
20.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 12 Боруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Штутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д3 : 1Штутгарт
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт0 : 4Боруссия Д
08.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д3 : 0Штутгарт
17.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 1Боруссия Д
23.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт0 : 3Боруссия Д
09.02.2016 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт1 : 3Боруссия Д
29.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д4 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28213485-296678,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28183768-425767,9
3
Лига чемпионов
Байер28156768-425160,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28146861-314857,1
5
Лига Европы
Фрайбург28129744-334553,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм281351050-424452,4
7 Унион28118934-384148,8
8 Кёльн281010838-414047,6
9 Айнтрахт Ф28109939-383946,4
10 Майнц281151241-333845,2
11 Бохум281051330-403541,7
12 Боруссия М28971239-523440,5
13 Аугсбург28881234-453238,1
14 Вольфсбург28941529-453136,9
15 Штутгарт28691336-512732,1
16
Стыковая зона
Арминия285111223-392631,0
17
Зона вылета
Герта28751630-622631,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт28371824-701619,0

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