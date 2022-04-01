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Лорьян - Сент-Этьен 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Лорьян Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Сент-Этьен, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Паскаль Дюпра
История личных встреч
08.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Сент-Этьен1 : 1Лорьян
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Лорьян2 : 1Сент-Этьен
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен4 : 0Лорьян
17.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 1Сент-Этьен
24.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
23.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Лорьян0 : 1Сент-Этьен
08.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
17.12.2014 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лорьян0 : 1Сент-Этьен
18.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Лорьян0 : 1Сент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30215464-286875,6
2
Лига чемпионов
Марсель30168649-295662,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн30165964-295358,9
4
Лига Европы
Страсбург30149751-325156,7
5
Квалификация Лиги конференций
Ницца30157840-2451-157,8
6 Монако30138945-314752,2
7 Лилль301211738-354752,2
8 Нант301361139-334550,0
9 Лион301210843-3945-151,1
10 Ланс301281045-404448,9
11 Монпелье301251344-424145,6
12 Брест301081238-443842,2
13 Реймс308121032-323640,0
14 Анже30881434-443235,6
15 Труа30881428-423235,6
16 Лорьян306101425-482831,1
17 Клермон30771630-542831,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен30691531-552730,0
19
Зона вылета
Метц304111527-542325,6
20
Зона вылета
Бордо304111538-702325,6

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