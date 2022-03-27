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Даллас Старз - Торонто Мэйпл Лифс 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
08 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0Даллас Старз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Даллас Старз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2Даллас Старз
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7Торонто Мэйпл Лифс
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 БДаллас Старз
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
08.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 1Даллас Старз
01.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз6 : 3Торонто Мэйпл Лифс
11.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
4 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
5 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
6 Калгари Флэймз7037321819245-1759366,4
7 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
8 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
9 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
12 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
13 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
14 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
15 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
16 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
17 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
18 Ванкувер Кэнакс7127333728203-2037653,5
19 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
22 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
23 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
26 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
27 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
28 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
29 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
30 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
31 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
32 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
3 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
5 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
7 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
8 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
13 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
14 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
15 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
16 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз7037321819245-1759366,4
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
5 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
6 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
7 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
8 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
9 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
10 Ванкувер Кэнакс7127333728203-2037653,5
11 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
12 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
13 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
14 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
15 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7
16 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7039512617232-1689870,0
2 Нью-Йорк Рейнджерс7137443320217-1869667,6
3 Питтсбург Пингвинз7133536420237-1949264,8
4 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7123642432229-2657250,7
7 Филадельфия Флайерз7017414737181-2505539,3
8 Нью-Джерси Дэвилз7016534240214-2615438,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7039421519270-2169668,6
3 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7120333834197-2506344,4
7 Оттава Сенаторз6922312437187-2245842,0
8 Монреаль Канадиенс7013332940181-2684935,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
4 Нэшвилл Предаторз6933522225230-2018460,9
5 Даллас Старз69261042126204-2068360,1
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7015542935188-2475942,1
8 Аризона Койотс7016514143177-2544935,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7037321819245-1759366,4
2 Эдмонтон Ойлерз7132540525251-2268761,3
3 Лос-Анджелес Кингз7229544624207-2058659,7
4 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
5 Ванкувер Кэнакс7127333728203-2037653,5
6 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
7 Сан-Хосе Шаркс6920722731182-2206748,6
8 Сиэтл Кракен7019121542183-2465035,7

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