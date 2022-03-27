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Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 08.04.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
08 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАДок Риверс
История личных встреч
21.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс88 : 93Торонто Рэпторс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 114Филадельфия Сиксерс
12.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 115Торонто Рэпторс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 109Филадельфия Сиксерс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 103Филадельфия Сиксерс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс100 : 93Торонто Рэпторс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 125Торонто Рэпторс
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс107 : 95Филадельфия Сиксерс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс110 : 104Торонто Рэпторс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 96Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6967,5
3 Майами Хит8052288798-84231320,65011,0
4 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63312,5
5 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,0
6 Бостон Селтикс8050308904-83301300,62513,0
7 Милуоки Бакс7949309097-88401280,62013,5
8 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,62013,5
9 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,0
10 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,0
11 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,58216,5
12 Чикаго Буллз8045358911-89311250,56318,0
13 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,0
14 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,53820,0
15 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52521,0
16 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52521,0
17 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50622,5
18 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44327,5
20 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43828,0
21 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43828,0
22 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43028,5
23 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39231,5
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34235,5
26 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31338,0
27 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,0
28 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28840,0
29 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26342,0
30 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Бостон Селтикс8050308904-83301300,6252,0
3 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6202,5
4 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6202,5
5 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5825,5
6 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5637,0
7 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5389,0
8 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52510,0
9 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
10 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
11 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43817,0
12 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
13 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31327,0
14 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28829,0
15 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6967,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63312,5
4 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,0
5 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,0
6 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,0
7 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,0
8 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44327,5
10 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43028,5
11 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39231,5
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34235,5
14 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,0
15 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8050308904-83301300,6250,0
2 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6200,5
3 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5823,5
4 Бруклин Нетс8042389006-89611220,5258,0
5 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43815,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6200,0
2 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5634,5
3 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5386,5
4 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31324,5
5 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28826,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
3 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
4 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
5 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8048329100-86301280,6000,0
2 Денвер Наггетс8047338980-87991270,5881,0
3 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,5633,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34220,5
5 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30024,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63312,5
3 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39231,5
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6960,0
2 Даллас Маверикс8050308600-83891300,6255,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44320,0
4 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43021,0
5 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25035,5

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