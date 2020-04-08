Фенербахче - Панатинаикос прямая трансляция 08.04.2022
Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
08 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фенербахче - Панатинаикос, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
|Саша Джорджевич
|Димитрис Прифтис
История личных встреч
|07.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|91 : 87
|15.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|100 : 74
|22.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|82 : 68
|17.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|81 : 78
|08.02.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|85 : 66
|07.12.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 11
|69 : 81
|17.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 18
|67 : 62
|27.10.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|70 : 68
|25.04.2017
|Евролига
|1/4 финала
|79 : 61
|20.04.2017
|Евролига
|1/4 финала
|75 : 80
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Альба
|27
|0.444
|10
|Баскония
|28
|0.429
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|27
|0.296
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000