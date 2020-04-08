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Фенербахче - Панатинаикос прямая трансляция 08.04.2022

Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
08 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
Фенербахче Панатинаикос

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Фенербахче - Панатинаикос, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
Сербия Саша Джорджевич
Греция Димитрис Прифтис
История личных встреч
07.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Панатинаикос91 : 87Фенербахче
15.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Фенербахче100 : 74Панатинаикос
22.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Панатинаикос82 : 68Фенербахче
17.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Панатинаикос81 : 78Фенербахче
08.02.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Фенербахче85 : 66Панатинаикос
07.12.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 Панатинаикос69 : 81Фенербахче
17.01.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 18 Фенербахче67 : 62Панатинаикос
27.10.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Панатинаикос70 : 68Фенербахче
25.04.2017 Евролига 1/4 финала Фенербахче79 : 61Панатинаикос
20.04.2017 Евролига 1/4 финала Панатинаикос75 : 80Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Альба27 0.444
10 Баскония28 0.429
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос27 0.296
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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