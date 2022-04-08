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Реал Мадрид - Бавария прямая трансляция 08.04.2022

Стадион: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
08 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
Реал Мадрид Бавария

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - Бавария, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Испания Пабло Ласо
Италия Андреа Тринкьери
История личных встреч
05.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Бавария76 : 80Реал Мадрид
15.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Бавария76 : 81 ОТРеал Мадрид
29.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Реал Мадрид100 : 82Бавария
30.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Бавария95 : 86Реал Мадрид
22.02.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 Реал Мадрид91 : 78Бавария
21.12.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Бавария72 : 82Реал Мадрид
11.12.2015 Евролига Группа A. Тур 9 Бавария67 : 86Реал Мадрид
05.11.2015 Евролига Группа A. Тур 4 Реал Мадрид101 : 99Бавария
13.03.2014 Евролига Группа F. Тур 10 Бавария85 : 83Реал Мадрид
16.01.2014 Евролига Группа F. Тур 3 Реал Мадрид111 : 87Бавария
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Альба27 0.444
10 Баскония28 0.429
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос27 0.296
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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