Реал Мадрид - Бавария прямая трансляция 08.04.2022
Стадион: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
08 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид - Бавария, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Визинк-Центр - Паласио де Депортес (Мадрид, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Пабло Ласо
|Андреа Тринкьери
История личных встреч
|05.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|76 : 80
|15.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|76 : 81 ОТ
|29.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|100 : 82
|30.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|95 : 86
|22.02.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|91 : 78
|21.12.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|72 : 82
|11.12.2015
|Евролига
|Группа A. Тур 9
|67 : 86
|05.11.2015
|Евролига
|Группа A. Тур 4
|101 : 99
|13.03.2014
|Евролига
|Группа F. Тур 10
|85 : 83
|16.01.2014
|Евролига
|Группа F. Тур 3
|111 : 87
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Альба
|27
|0.444
|10
|Баскония
|28
|0.429
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|27
|0.296
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000