Онлайн трансляции
Суббота 09 апреля

02:00  ru Флорида - Баффало 02:00  ru Каролина - Айлендерс 02:00  ru Тампа - Бостон 02:00  ru Детройт - Милуоки
02:00  ru Вашингтон - Нью-Йорк 02:30  ru Торонто - Хьюстон 02:30  ru Бруклин - Кливленд 03:00  ru Сент-Луис - Миннесота
03:00  ru Виннипег - Колорадо 03:00  ru Чикаго - Шарлотт 03:00  ru Майами - Атланта 03:30  ru Даллас - Портленд
04:30  ru Юта - Финикс 05:30  ru Лейкерс - Оклахома 06:00  ru Гран-при Австралии 3 09:00  ru Гран-при Австралии Кв
14:00  ru Нижний Новгород - Динамо 14:00  ru Химки - ЦСКА 14:30  ru Эвертон - Манчестер Юнайтед 14:45  ru Шеффилд Юн - Борнмут
15:00  ru Кадис - Бетис 15:00  ru Трактор - Металлург Мг 15:30  ru Энергетик-БГУ - Слуцк 16:00  ru Эмполи - Специя
16:30  ru Рубин - Краснодар 16:30  ru Гройтер Фюрт - Боруссия М 16:30  ru Вольфсбург - Арминия 16:30  ru Кёльн - Майнц
16:30  ru Бавария - Аугсбург 17:00  ru Саутгемптон - Челси 17:00  ru Уотфорд - Лидс 17:00  ru Арсенал - Брайтон
17:00  ru Блэкберн - Блэкпул 17:00  ru Вест Бромвич - Сток Сити 17:00  ru Престон - КПР 17:00  ru Рединг - Кардифф
17:00  ru Ноттингем - Бирмингем 17:00  ru Миллуолл - Барнсли 17:00  ru Суонси Сити - Дерби 17:00  ru Бристоль - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Халл Сити 17:15  ru Мальорка - Атлетико 17:30  ru Славия-Мозырь - Динамо Мн 18:00  ru Реймс - Ренн
19:00  ru Интер - Верона 19:30  ru Ахмат - Зенит 19:30  ru Астон Вилла - Тоттенхэм 19:30  ru Вильярреал - Атлетик
19:30  ru Герта - Унион 19:30  ru Минск - Торпедо-БелАЗ 20:00  ru Бенфика - Белененсеш 20:00  ru Филадельфия - Индиана
21:00  ru Аякс - Спарта 21:00  ru Даллас - Нью-Джерси 21:45  ru Кальяри - Ювентус 22:00  ru Реал Мадрид - Хетафе
22:00  ru Клермон - ПСЖ 22:00  ru Питтсбург - Вашингтон 22:30  ru Тондела - Спортинг
Свернуть список

Бавария - Аугсбург 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
09 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
Бавария Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Аугсбург, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч
19.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург2 : 1Бавария
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария5 : 2Аугсбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Аугсбург0 : 1Бавария
08.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Бавария2 : 0Аугсбург
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Аугсбург2 : 2Бавария
15.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Аугсбург2 : 3Бавария
25.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Бавария1 : 1Аугсбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург1 : 4Бавария
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария3 : 0Аугсбург
01.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28213485-296678,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28183768-425767,9
3
Лига чемпионов
Байер28156768-425160,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28146861-314857,1
5
Лига Европы
Фрайбург28129744-334553,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм281351050-424452,4
7 Унион28118934-384148,8
8 Кёльн281010838-414047,6
9 Айнтрахт Ф28109939-383946,4
10 Майнц281151241-333845,2
11 Бохум281051330-403541,7
12 Боруссия М28971239-523440,5
13 Аугсбург28881234-453238,1
14 Вольфсбург28941529-453136,9
15 Штутгарт28691336-512732,1
16
Стыковая зона
Арминия285111223-392631,0
17
Зона вылета
Герта28751630-622631,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт28371824-701619,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close