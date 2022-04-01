Рединг - Кардифф Сити 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мадейски (Рединг, Англия), вместимость: 24200
09 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Кардифф Сити, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 41-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейски (Рединг, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рединг
Рединг
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Стив Морисон
История личных встреч
|02.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 1
|16.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|1 : 1
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 2
|04.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 3 1 : 4
|31.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 1
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|18.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|3 : 0
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|0 : 0
|11.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|2 : 2
|28.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|39
|83
| 2
Повышение
|Борнмут
|38
|72
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|40
|66
| 4
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|40
|65
| 5
Плей-офф за повышение
|Ноттингем Форест
|38
|64
| 6
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|40
|64
|7
|Мидлсбро
|39
|62
|8
|Блэкберн Роверс
|40
|62
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|59
|10
|Миллуолл
|40
|58
|11
|Вест Бромвич Альбион
|40
|57
|12
|Ковентри Сити
|40
|56
|13
|Престон Норт Энд
|40
|54
|14
|Суонси Сити
|39
|54
|15
|Сток Сити
|40
|52
|16
|Блэкпул
|39
|52
|17
|Кардифф Сити
|39
|46
|18
|Бирмингем Сити
|40
|45
|19
|Бристоль Сити
|40
|44
|20
|Халл Сити
|40
|41
|21
|Рединг
|40
|37
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|39
|29
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|40
|28
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|40
|27