Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 13.04.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
13 апреля 2022, среда. 04:30 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
История личных встреч
|04.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 122
|14.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 102
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 104
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 126
|19.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 105
|11.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 119
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 101
|09.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 115
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 106
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 124
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
|17.04
0
0
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
|17.04
0
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
|16.04
0
0
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
|17.04
0
0