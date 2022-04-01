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Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 13.04.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
13 апреля 2022, среда. 04:30 МСК. НБА - плей-офф, Раунд плей-ин
Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Клипперс

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Статистика встреч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 13 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Раунд плей-ин, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
История личных встреч
04.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс104 : 122Миннесота Тимбервулвз
14.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс129 : 102Миннесота Тимбервулвз
06.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз84 : 104Лос-Анджелес Клипперс
04.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз115 : 126Лос-Анджелес Клипперс
19.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс124 : 105Миннесота Тимбервулвз
11.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз112 : 119Лос-Анджелес Клипперс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс124 : 101Миннесота Тимбервулвз
09.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз142 : 115Лос-Анджелес Клипперс
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс118 : 106Миннесота Тимбервулвз
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз117 : 124Лос-Анджелес Клипперс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
17.04
0
0
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
17.04
0
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Маверикс
Юта Джаз
16.04
0
0
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
17.04
0
0

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