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Германия - Польша прямая трансляция 03.07.2022

Стадион: Бремен-Арена (Бремен, Германия), вместимость: 14500
03 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа D. 6-й тур
Германия
Польша

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Польша, которое состоится 03 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бремен-Арена (Бремен, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Польша
Главные тренеры
КанадаГордон Херберт
ХорватияИгор Миличич
История личных встреч
28.11.2021 ЧМ-2023 - Европа (м) Группа D. Тур 2 Польша69 : 72Германия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыВ/И
1 Латвия5 0.800
2 Бельгия5 0.600
3 Сербия5 0.600
4 Словакия5 0.000
Группа B
КомандаИгрыВ/И
1 Греция4 0.750
2 Турция3 0.333
3 Великобритания3 0.333
4 Беларусь0 0.000
Группа C
КомандаИгрыВ/И
1 Финляндия5 0.800
2 Словения5 0.600
3 Швеция5 0.400
4 Хорватия5 0.200
Группа D
КомандаИгрыВ/И
1 Германия5 0.800
2 Польша5 0.400
3 Израиль5 0.400
4 Эстония5 0.400
Группа E
КомандаИгрыВ/И
1 Франция5 0.800
2 Черногория5 0.600
3 Венгрия5 0.600
4 Португалия5 0.000
Группа F
КомандаИгрыВ/И
1 Литва5 1.000
2 Чехия5 0.400
3 Босния и Герцеговина5 0.400
4 Болгария5 0.200
Группа G
КомандаИгрыВ/И
1 Испания4 1.000
2 Грузия5 0.600
3 Украина4 0.500
4 Северная Македония5 0.000
Группа H
КомандаИгрыВ/И
1 Исландия4 0.750
2 Италия3 0.667
3 Нидерланды3 0.000
4 Россия0 0.000

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