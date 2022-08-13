18:34 ()
Свернуть список

Фиорентина - Ювентус 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
03 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 5-й тур
Фиорентина
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Ювентус, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фиорентина
      Флоренция
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияВинченцо Итальяно
      ИталияМассимилиано Аллегри
      История личных встреч
      21.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Фиорентина2 : 0Ювентус
      20.04.2022 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус2 : 0Фиорентина
      02.03.2022 Кубок Италии 1/2 финала Фиорентина0 : 1Ювентус
      06.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Ювентус1 : 0Фиорентина
      25.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Фиорентина1 : 1Ювентус
      22.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Ювентус0 : 3Фиорентина
      02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Ювентус3 : 0Фиорентина
      14.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина0 : 0Ювентус
      20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Ювентус2 : 1Фиорентина
      01.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Фиорентина0 : 3Ювентус
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта43107-21083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Рома43106-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М43019-5975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Наполи422010-3866,7
      5
      Лига Европы
      		Ювентус42206-1866,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Милан42207-3866,7
      7 Лацио42206-3866,7
      8 Торино42115-5758,3
      9 Удинезе42115-5758,3
      10 Салернитана41215-2541,7
      11 Фиорентина41213-3541,7
      12 Сассуоло41213-5541,7
      13 Специя41123-7433,3
      14 Эмполи40312-3325,0
      15 Болонья40223-6216,7
      16 Верона40224-8216,7
      17 Лечче40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Сампдория40221-7216,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе40044-900,0
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close