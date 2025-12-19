Саудовская Аравия заинтересована в приглашении Дидье Дешама для подготовки национальной команды к ЧМ-2034

Дата публикации: 19-12-2025 23:06

Саудовская Аравия начинает масштабный проект по приглашению Дидье Дешама для подготовки национальной сборной к чемпионату мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает спортивный журналист Sky Sport Саша Тавольери.

Дидье Дешам - один из самых уважаемых и успешных французских тренеров современности, снискал доверие и уважение как у профессионалов своей страны, так и у зарубежных специалистов. Руководство Саудовской футбольной федерации давно проявляет к нему интерес и ранее рассматривало его кандидатуру для работы с одним из ведущих клубов саудовской лиги. Теперь, по свежим сведениям, приоритетом стало приглашение Дешама на роль главного тренера именно национальной сборной Саудовской Аравии.

Согласно стратегии саудовских спортивных чиновников, Дешаму, в случае назначения, планируют доверить не только руководящую роль на тренерском мостике, но и полномочия по формированию всей структуры подготовки сборной, включающей в себя развитие молодых игроков, внедрение передовых футбольных методик и создание долгосрочной программы тренировок. Такой подход призван обеспечить комплексное развитие команды и помочь ей выйти на качественно новый уровень к старту чемпионата мира 2034 года. Колоссальный тренерский опыт Дидье Дешама, его титулы и умение строить конкурентоспособные коллективы, внушают оптимизм руководителям Саудовской Аравии. Они рассчитывают, что под его руководством сборная сможет достойно конкурировать с ведущими футбольными державами и претендовать на медали главного турнира мира.

Саудовская футбольная федерация подготовила для Дешама щедрое предложение - контракт на восемь лет с наделением его широкими управленческими полномочиями. Согласно имеющейся информации, действующее соглашение Дидье Дешама с национальной командой Франции заканчивается в июле 2026 года, и сам он пока не собирается его продлевать, что открывает новые перспективы для возможного сотрудничества с Саудовской Аравией. Таким образом, саудовские власти видят в Дешаме фигуру, способную не только добиться результата, но и заложить прочную основу для будущих успехов футбола страны.