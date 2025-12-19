Джанлуиджи Доннарумма назван лучшим вратарём мира 2025 года по версии IFFHS

Дата публикации: 19-12-2025 23:09

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги ежегодного голосования и объявила голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарём 2025 года в мире. Итальянский страж ворот сумел набрать впечатляющие 169 баллов, значительно опередив своих конкурентов. В частности, его ближайший преследователь, вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа, занял второе место с 65 баллами, а третьим стал Ян Зоммер из миланского "Интера", набравший 59 баллов.

Стоит отметить, что в топ-5 по версии IFFHS в 2025 году также вошли представители сильнейших футбольных клубов Европы. Немецкий голкипер "Баварии" Мануэль Нойер занял четвёртое место с результатом 50 баллов, а на пятой строчке оказался Давид Райя, выступающий за лондонский "Арсенал", с 40 баллами. Подобный рейтинг формируется на основе голосования экспертов и представителей редакции IFFHS с различных континентов, что позволяет объективно оценить вклад каждого вратаря в успехи своих команд по всему миру.

Доннарумма за последние годы заслужил репутацию одного из сильнейших голкиперов планеты. Благодаря своим выдающимся сейвам, высокой надежности на линии ворот и способности руководить защитой, он получил признание от специалистов и болельщиков по всему миру. Именно за стабильность и невероятную реакцию итальянский страж ворот был удостоен этого престижного титула.

Топ-10 лучших вратарей 2024 года по версии IFFHS:

1. Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити", Англия) - 169 баллов;

2. Тибо Куртуа ("Реал", Испания) - 65;

3. Ян Зоммер ("Интер", Италия) - 59;

4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 50;

5. Давид Райя ("Арсенал", Англия) - 40;

6. Алисон Бекер ("Ливерпуль", Англия) - 24;

7. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия) - 20;

8. Роберт Санчес ("Челси", Англия) - 15;

9. Джордан Пикфорд ("Эвертон", Англия) - 14;

10. Яссин Буну ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия) - 13.

Этот рейтинг вновь демонстрирует высокий уровень конкуренции среди вратарей и отражает их вклад в успехи своих клубов и сборных на протяжении 2024 года. Благодаря этому признанию Доннарумма закрепляет за собой статус одного из лидеров мирового футбола на своей позиции.