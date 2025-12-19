02:30 ()
Свернуть список

Джанлуиджи Доннарумма назван лучшим вратарём мира 2025 года по версии IFFHS

Дата публикации: 19-12-2025 23:09

 

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги ежегодного голосования и объявила голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарём 2025 года в мире. Итальянский страж ворот сумел набрать впечатляющие 169 баллов, значительно опередив своих конкурентов. В частности, его ближайший преследователь, вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа, занял второе место с 65 баллами, а третьим стал Ян Зоммер из миланского "Интера", набравший 59 баллов.

Стоит отметить, что в топ-5 по версии IFFHS в 2025 году также вошли представители сильнейших футбольных клубов Европы. Немецкий голкипер "Баварии" Мануэль Нойер занял четвёртое место с результатом 50 баллов, а на пятой строчке оказался Давид Райя, выступающий за лондонский "Арсенал", с 40 баллами. Подобный рейтинг формируется на основе голосования экспертов и представителей редакции IFFHS с различных континентов, что позволяет объективно оценить вклад каждого вратаря в успехи своих команд по всему миру.

Доннарумма за последние годы заслужил репутацию одного из сильнейших голкиперов планеты. Благодаря своим выдающимся сейвам, высокой надежности на линии ворот и способности руководить защитой, он получил признание от специалистов и болельщиков по всему миру. Именно за стабильность и невероятную реакцию итальянский страж ворот был удостоен этого престижного титула.

Топ-10 лучших вратарей 2024 года по версии IFFHS:

1. Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити", Англия) - 169 баллов;
2. Тибо Куртуа ("Реал", Испания) - 65;
3. Ян Зоммер ("Интер", Италия) - 59;
4. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) - 50;
5. Давид Райя ("Арсенал", Англия) - 40;
6. Алисон Бекер ("Ливерпуль", Англия) - 24;
7. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия) - 20;
8. Роберт Санчес ("Челси", Англия) - 15;
9. Джордан Пикфорд ("Эвертон", Англия) - 14;
10. Яссин Буну ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия) - 13.

Этот рейтинг вновь демонстрирует высокий уровень конкуренции среди вратарей и отражает их вклад в успехи своих клубов и сборных на протяжении 2024 года. Благодаря этому признанию Доннарумма закрепляет за собой статус одного из лидеров мирового футбола на своей позиции.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close