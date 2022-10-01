22:43 ()
Свернуть список

Интер - Барселона 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
Интер М
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Барселона, которое состоится 04 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан, Италия
      Барселона
      Барселона, Испания
      Главные тренеры
      ИталияСимоне Индзаги
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      10.12.2019 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Интер М1 : 2Барселона
      02.10.2019 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Барселона2 : 1Интер М
      06.11.2018 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Интер М1 : 1Барселона
      24.10.2018 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Барселона2 : 0Интер М
      28.04.2010 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона1 : 0Интер М
      20.04.2010 Лига чемпионов 1/2 финала Интер М3 : 1Барселона
      24.11.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 5 Барселона2 : 0Интер М
      16.09.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 1 Интер М0 : 0Барселона
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Барселона». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи2 6
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс2 3
      4 Рейнджерс2 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге2 6
      2
      1/8 финала
      		Байер2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М2 3
      4 Порту2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария2 6
      2
      1/8 финала
      		Барселона2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М2 3
      4 Виктория Пльзень2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг2 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф2 3
      4 Марсель2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Милан2 4
      2
      1/8 финала
      		Динамо З2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург2 2
      4 Челси2 1
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид2 6
      2
      1/8 финала
      		Шахтёр Д2 4
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Селтик2 1
      4 РБ Лейпциг2 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити2 6
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген2 1
      4 Севилья2 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ2 6
      2
      1/8 финала
      		Бенфика2 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус2 0
      4 Маккаби Х2 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close