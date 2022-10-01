Интер - Барселона 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Барселона, которое состоится 04 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|10.12.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 6
|1 : 2
|02.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 2
|2 : 1
|06.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 4
|1 : 1
|24.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|2 : 0
|28.04.2010
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|1 : 0
|20.04.2010
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 1
|24.11.2009
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 5
|2 : 0
|16.09.2009
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 1
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Барселона». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|2
|3
|4
|Рейнджерс
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Байер
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Порту
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|2
|3
|4
|Виктория Пльзень
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|4
|Марсель
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Милан
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Динамо З
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|4
|Челси
|2
|1
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Шахтёр Д
|2
|4
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Селтик
|2
|1
|4
|РБ Лейпциг
|2
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|2
|1
|4
|Севилья
|2
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|2
|0
|4
|Маккаби Х
|2
|0