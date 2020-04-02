Рома - Сампдория 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сампдория, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Сампдория
Генуя
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|19
|зщ
|Зеки Челик
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|8
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Жоржиньо Вейналдум
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|нп
|Никола Залевский
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|22
|вр
|Мартин Турк
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|21
|зщ
|Jeison Murillo
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|37
|пз
|Мехди Лери
|20
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Томас Ринкон
|7
|пз
|Филип Джуричич
|80
|пз
|Микаэль Кюизанс
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Деян Станкович
История личных встреч
|17.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 1
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|4 : 1
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|64.2
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|16
|2
|9
|47-31
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
| 5
Лига Европы
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
|7
|Ювентус
|27
|17
|5
|5
|45-22
|41
|-15
|50.6
|8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|46.9
|9
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|45.7
|10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|45.7
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42.0
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|33.3
|17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|23.5
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5