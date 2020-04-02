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Рома - Сампдория 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
Рома
Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сампдория, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Сампдория
Генуя
1ПортугалияврРуй Патрисиу
19ТурциязщЗеки Челик
6АнглиязщКрис Смоллинг
14ИспаниязщДиего Льоренте
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
8СербияпзНеманья Матич
25НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
21АргентинанпПауло Дибала
9АнглиянпТэмми Абрахам
22СловенияврМартин Турк
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
21КолумбиязщJeison Murillo
2АргентиназщБруно Амионе
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
37ФранцияпзМехди Лери
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
7СербияпзФилип Джуричич
80ФранцияпзМикаэль Кюизанс
23ИталиянпМаноло Габбьядини
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
СербияДеян Станкович
История личных встреч
17.10.2022 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория0 : 1Рома
03.04.2022 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 1Рома
22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Рома1 : 1Сампдория
02.05.2021 Италия - Серия А Тур 34 Сампдория2 : 0Рома
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Рома1 : 0Сампдория
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Рома2 : 1Сампдория
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Сампдория0 : 0Рома
06.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 1Рома
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Рома4 : 1Сампдория
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Рома0 : 1Сампдория
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М27 16 2 9 47-31 50 61.7
4
Лига чемпионов
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
5
Лига Европы
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
6
Квалификация Лиги конференций
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
7 Ювентус27 17 5 5 45-22 41 -15 50.6
8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
9 Фиорентина27 10 7 10 32-31 37 45.7
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона27 4 7 16 22-41 19 23.5
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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