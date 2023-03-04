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Севилья - Вильярреал 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
23 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Севилья
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
44ФранциязщЛуак Баде
3БразилиязщАлекс Теллес
6СербияпзНеманья Гудель
20Бразилияпз Фернандо
18СенегалпзПап Гуй
55АргентинанпЛукас Окампос
7Испаниянп Сусо
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
4ИспаниязщПау Торрес
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
22ИспанияпзХосе Луис Моралес
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
11НигериянпСаму Чуквезе
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ИспанияЭнрике Сетьен
История личных встреч
18.09.2022 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал1 : 1Севилья
08.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Вильярреал1 : 1Севилья
04.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Севилья1 : 0Вильярреал
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал4 : 0Севилья
29.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Севилья2 : 0Вильярреал
22.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Вильярреал2 : 2Севилья
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Севилья1 : 2Вильярреал
17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Вильярреал3 : 0Севилья
26.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Севилья0 : 0Вильярреал
14.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Севилья2 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона29 23 4 2 53-9 73 83.9
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид29 19 5 5 61-24 62 71.3
3
Лига чемпионов
Атлетико М29 18 6 5 47-21 60 69.0
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад29 15 6 8 37-28 51 58.6
5
Лига Европы
Бетис29 14 6 9 37-30 48 55.2
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал29 14 5 10 38-28 47 54.0
7 Атлетик Б29 12 7 10 40-29 43 49.4
8 Райо Вальекано29 10 10 9 35-34 40 46.0
9 Жирона29 10 8 11 44-42 38 43.7
10 Осасуна29 10 8 11 25-30 38 43.7
11 Мальорка29 10 7 12 26-30 37 42.5
12 Сельта29 9 9 11 36-40 36 41.4
13 Севилья29 9 8 12 35-44 35 40.2
14 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
15 Вальядолид29 9 5 15 25-48 32 36.8
16 Хетафе29 7 10 12 27-36 31 35.6
17 Альмерия29 8 6 15 35-50 30 34.5
18
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
19
Зона вылета
Валенсия29 7 6 16 30-36 27 31.0
20
Зона вылета
Эльче29 2 7 20 20-59 13 14.9

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