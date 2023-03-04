Севилья - Вильярреал 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
23 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Вильярреал, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|44
|зщ
|Луак Баде
|3
|зщ
|Алекс Теллес
|6
|пз
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Фернандо
|18
|пз
|Пап Гуй
|55
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Сусо
|25
|нп
|Брайан Хиль
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Пепе Рейна
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Пау Торрес
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|22
|пз
|Хосе Луис Моралес
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|11
|нп
|Саму Чуквезе
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|18.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|08.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|71.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|69.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|58.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|55.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|54.0
|7
|Атлетик Б
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|49.4
|8
|Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|46.0
|9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|43.7
|10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|43.7
|11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|42.5
|12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|41.4
|13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|40.2
|14
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|35.6
|15
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|36.8
|16
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|35.6
|17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|34.5
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|31.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.9