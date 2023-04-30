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Сельта - Барселона 04 Июня прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Сельта
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
13ИспанияврИван Вильяр
4ИспаниязщУнай Нуньес
2ИспаниязщУго Мальо
14ПерупзРенато Тапиа
23СШАпзЛукас де ла Торре
17ИспанияпзХавьер Галан
8ИспанияпзФран Бельтран
24ИспанияпзГабриэль Вейга
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Ларсен
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
17ИспаниязщМаркос Алонсо
24ИспаниязщЭрик Гарсия
21НидерландыпзФренки де Йонг
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
10ИспаниянпАнсу Фати
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
09.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Барселона1 : 0Сельта
10.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Барселона3 : 1Сельта
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Сельта3 : 3Барселона
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Барселона1 : 2Сельта
01.10.2020 Испания - Примера 4-й тур Сельта0 : 3Барселона
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Сельта2 : 2Барселона
09.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Барселона4 : 1Сельта
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Сельта2 : 0Барселона
22.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Барселона2 : 0Сельта
17.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Сельта2 : 2Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0Сельта
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Сельта1 : 1
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 2 : 1Сельта
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 2
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Сельта
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 1Барселона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 4Барселона
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Барселона1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона37 28 4 5 69-18 88 79.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид37 24 5 8 74-35 77 69.4
3
Лига чемпионов
Атлетико М37 23 7 7 68-31 76 68.5
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад37 20 8 9 49-34 68 61.3
5
Лига Европы
Вильярреал37 19 6 12 57-38 63 56.8
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис37 17 8 12 45-40 59 53.2
7 Осасуна37 14 8 15 35-41 50 45.0
8 Атлетик Б37 14 8 15 46-42 50 45.0
9 Жирона37 13 10 14 57-53 49 44.1
10 Райо Вальекано37 13 10 14 45-50 49 44.1
11 Севилья37 13 10 14 46-52 49 44.1
12 Мальорка37 13 8 16 34-43 47 42.3
13 Кадис37 10 11 16 29-52 41 36.9
14 Хетафе37 10 11 16 34-45 41 36.9
15 Валенсия37 11 8 18 41-44 41 36.9
16 Альмерия37 11 7 19 46-62 40 36.0
17 Сельта37 10 10 17 41-52 40 36.0
18
Зона вылета
Вальядолид37 11 6 20 33-63 39 35.1
19
Зона вылета
Эспаньол37 8 12 17 49-66 36 32.4
20
Зона вылета
Эльче37 5 9 23 29-66 24 21.6

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