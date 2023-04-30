Сельта - Барселона 04 Июня прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
04 Июня 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 04 Июня 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Иван Вильяр
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|2
|зщ
|Уго Мальо
|14
|пз
|Ренато Тапиа
|23
|пз
|Лукас де ла Торре
|17
|пз
|Хавьер Галан
|8
|пз
|Фран Бельтран
|24
|пз
|Габриэль Вейга
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|21
|пз
|Френки де Йонг
|30
|пз
|Гави
|22
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|10
|нп
|Ансу Фати
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|09.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|28
|4
|5
|69-18
|88
|79.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|24
|5
|8
|74-35
|77
|69.4
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|23
|7
|7
|68-31
|76
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|37
|20
|8
|9
|49-34
|68
|61.3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|37
|19
|6
|12
|57-38
|63
|56.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|37
|17
|8
|12
|45-40
|59
|53.2
|7
|Осасуна
|37
|14
|8
|15
|35-41
|50
|45.0
|8
|Атлетик Б
|37
|14
|8
|15
|46-42
|50
|45.0
|9
|Жирона
|37
|13
|10
|14
|57-53
|49
|44.1
|10
|Райо Вальекано
|37
|13
|10
|14
|45-50
|49
|44.1
|11
|Севилья
|37
|13
|10
|14
|46-52
|49
|44.1
|12
|Мальорка
|37
|13
|8
|16
|34-43
|47
|42.3
|13
|Кадис
|37
|10
|11
|16
|29-52
|41
|36.9
|14
|Хетафе
|37
|10
|11
|16
|34-45
|41
|36.9
|15
|Валенсия
|37
|11
|8
|18
|41-44
|41
|36.9
|16
|Альмерия
|37
|11
|7
|19
|46-62
|40
|36.0
|17
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|41-52
|40
|36.0
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|37
|11
|6
|20
|33-63
|39
|35.1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|37
|8
|12
|17
|49-66
|36
|32.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|37
|5
|9
|23
|29-66
|24
|21.6