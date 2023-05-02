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Железничар - Динамо Мн 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина), вместимость: 16100
13 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Железничар
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Железничар - Динамо Мн, которое состоится 13 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Динамо Мн
Минск, Беларусь
История личных встреч
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 1 : 2Железничар
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Железничар3 : 0
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Железничар
07.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур Железничар2 : 1
02.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 29-й тур Железничар1 : 1
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мн
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн7 : 2
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 1Динамо Мн

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