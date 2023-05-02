Железничар - Динамо Мн 13 Июля прямая трансляция
Стадион: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина), вместимость: 16100
13 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Железничар - Динамо Мн, которое состоится 13 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Динамо Мн
Минск, Беларусь
История личных встреч
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|12.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1