Иордания - Мексика прямая трансляция 02.09.2023
02 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иордания - Мексика, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иордания
Мексика
Главные тренеры
|Весам Аль-Сус
|Омар Кинтеро
История личных встреч
|31.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа N. 1-й тур
|85 : 69
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|95 : 87 ОТ
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 2-й тур
|79 : 77
|31.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа N. 1-й тур
|100 : 108
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|100 : 72
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. 1/2 финала
|102 : 74