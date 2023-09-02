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Иордания - Мексика прямая трансляция 02.09.2023

02 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур
Иордания
Мексика

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Иордания - Мексика, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иордания
Мексика
Главные тренеры
ИорданияВесам Аль-Сус
МексикаОмар Кинтеро
История личных встреч
31.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа N. 1-й тур85 : 69Иордания
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур110 : 62Иордания
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур95 : 87 ОТИордания
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турИордания71 : 92
09.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа P. 2-й турИордания79 : 77
31.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа N. 1-й тур100 : 108Мексика
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур100 : 72Мексика
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур96 : 66Мексика
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й турМексика71 : 91
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияСплит. 1/2 финала102 : 74Мексика

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