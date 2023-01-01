Черноморец - Сокол 17 Сентября прямая трансляция
17 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Сокол, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|27.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|29-й тур
|1 : 3
|30.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|15-й тур
|0 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0