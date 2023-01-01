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Черноморец - Сокол 17 Сентября прямая трансляция

17 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Черноморец
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Сокол, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
27.10.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200129-й турЧерноморец1 : 3Сокол
30.06.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200115-й турСокол0 : 0Черноморец
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 1Черноморец
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур0 : 0Черноморец
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турЧерноморец0 : 0
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Черноморец
12.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й турЧерноморец2 : 1
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСокол1 : 1
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Сокол
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турСокол0 : 1
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турСокол1 : 0
12.08.2023Россия - Мелбет Первая лига5-й тур0 : 0Сокол

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