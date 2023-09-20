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ЦСКА - Сочи 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
ЦСКА
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5ЦСКА
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА3 : 1Сочи
05.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Сочи2 : 0ЦСКА
26.11.2022 Фонбет Кубок России Группа D Сочи1 : 2ЦСКА
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Сочи
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур ЦСКА3 : 0Сочи
07.07.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 2ЦСКА
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур ЦСКА0 : 1Сочи
02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Сочи1 : 2ЦСКА
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Сочи4 : 1ЦСКА
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5ЦСКА
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 1ЦСКА
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1ЦСКА
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Сочи
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Сочи
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Сочи0 : 0 4 : 5ЦСКА
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 1
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Сочи4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: ЦСКА — «Сочи». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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