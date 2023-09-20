ЦСКА - Сочи 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|05.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|26.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|07.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|4 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 0 4 : 5
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: ЦСКА — «Сочи». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.