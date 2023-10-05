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Абердин - ХИК 05 Октября прямая трансляция

Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 2-й тур
Абердин
ХИК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - ХИК, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
ШотландияБарри Робсон
ФинляндияТони Коркеакуннас
История личных встреч
30.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 7-й тур1 : 3Абердин
27.09.2023Шотландия - Кубок лиги1/4 финала1 : 2Абердин
24.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 6-й турАбердин4 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й тур2 : 1Абердин
16.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й тур2 : 0Абердин
27.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 3-й турХИК3 : 0
24.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 2-й тур2 : 3ХИК
21.09.2023Лига конференцийГруппа G. 1-й турХИК2 : 3
16.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаПлей-офф чемпионов. 1-й турХИК2 : 0
03.09.2023Финляндия - ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й турХИК2 : 2

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