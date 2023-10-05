Абердин - ХИК 05 Октября прямая трансляция
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
05 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - ХИК, которое состоится 05 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
|Барри Робсон
|Тони Коркеакуннас
История личных встреч
|30.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 7-й тур
|1 : 3
|27.09.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|24.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|4 : 0
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|2 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа G. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 2