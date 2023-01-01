Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
06 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|30.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ