Эвертон - Манчестер Юнайтед 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
26 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Антони Марсьяль
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|01.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.