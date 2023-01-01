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Эвертон - Манчестер Юнайтед 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
26 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Эвертон
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
18 Англия пз Эшли Янг
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
5 Англия зщ Гарри Магуайр
15 Испания зщ Серхио Регилон
4 Марокко пз Софьян Амрабат
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
10 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Франция нп Антони Марсьяль
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
07.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
23.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон1 : 3Манчестер Юнайтед
01.03.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Эвертон
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон1 : 1
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эвертон
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Эвертон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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