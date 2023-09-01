Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс 01 Декабря прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Детройт Ред Уингз Детройт Чикаго Блэкхоукс Чикаго 34 вр Алекс Лайон 35 вр Вилле Хуссо 96 зщ Джейк Уолман 3 зщ Джастин Холл 41 зщ Шейн Гостисбер 53 зщ Мориц Зайдер 8 зщ Бен Шьяро 2 зщ Олли Мяяття 23 нп Лукас Рэймонд 37 нп Джей Ти Комфер 93 нп Алекс Дебринкэт 14 нп Робби Фаббри 18 нп Эндрю Копп 48 нп Йонатан Берггрен 57 нп Дэвид Перрон 90 нп Джо Велено 27 нп Майкл Расмуссен 24 нп Клим Костин 36 нп Кристиан Фишер 88 нп Даниэль Спронг 34 вр Петр Мразек 40 вр Арвид Сёдерблом 4 зщ Сет Джонс 72 зщ Алекс Власик 5 зщ Коннор Мёрфи 55 зщ Кевин Корчински 41 зщ Исаак Филлипс 44 зщ Уайатт Кайзер 23 нп Филипп Курашев 98 нп Коннор Бедард 17 нп Ник Фолиньо 11 нп Тейлор Рэддиш 90 нп Тайлер Джонсон 27 нп Лукас Райхель 15 нп Джоуи Андерсон 16 нп Джейсон Дикинсон 58 нп Маккензи Энтвистл 52 нп Рис Джонсон 8 нп Райан Донато 14 нп Борис Катчук Главные тренеры Дерек Лалонд Люк Ричардсон