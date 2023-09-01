Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|34
|вр
|Алекс Лайон
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|3
|зщ
|Джастин Холл
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|14
|нп
|Робби Фаббри
|18
|нп
|Эндрю Копп
|48
|нп
|Йонатан Берггрен
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|90
|нп
|Джо Велено
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|24
|нп
|Клим Костин
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|88
|нп
|Даниэль Спронг
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|4
|зщ
|Сет Джонс
|72
|зщ
|Алекс Власик
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|41
|зщ
|Исаак Филлипс
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|27
|нп
|Лукас Райхель
|15
|нп
|Джоуи Андерсон
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|52
|нп
|Рис Джонсон
|8
|нп
|Райан Донато
|14
|нп
|Борис Катчук
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 1
|09.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|22.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|02.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|27.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 8
|25.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|30.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|17.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|20.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3