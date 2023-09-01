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Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
01 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 01 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
34СШАврАлекс Лайон
35ФинляндияврВилле Хуссо
96КанадазщДжейк Уолман
3СШАзщДжастин Холл
41СШАзщШейн Гостисбер
53ГерманиязщМориц Зайдер
8КанадазщБен Шьяро
2ФинляндиязщОлли Мяяття
23ШвециянпЛукас Рэймонд
37СШАнпДжей Ти Комфер
93СШАнпАлекс Дебринкэт
14КанаданпРобби Фаббри
18СШАнпЭндрю Копп
48ШвециянпЙонатан Берггрен
57КанаданпДэвид Перрон
90КанаданпДжо Велено
27КанаданпМайкл Расмуссен
24РоссиянпКлим Костин
36СШАнпКристиан Фишер
88НидерландынпДаниэль Спронг
34ЧехияврПетр Мразек
40ШвецияврАрвид Сёдерблом
4СШАзщСет Джонс
72СШАзщАлекс Власик
5СШАзщКоннор Мёрфи
55КанадазщКевин Корчински
41КанадазщИсаак Филлипс
44СШАзщУайатт Кайзер
23ШвейцариянпФилипп Курашев
98КанаданпКоннор Бедард
17СШАнпНик Фолиньо
11КанаданпТейлор Рэддиш
90СШАнпТайлер Джонсон
27ГерманиянпЛукас Райхель
15СШАнпДжоуи Андерсон
16КанаданпДжейсон Дикинсон
58КанаданпМаккензи Энтвистл
52КанаданпРис Джонсон
8СШАнпРайан Донато
14КанаданпБорис Катчук
Главные тренеры
СШАДерек Лалонд
КанадаЛюк Ричардсон
История личных встреч
04.10.2023НХЛ - предсезонные матчиЧикаго Блэкхоукс4 : 2Детройт Ред Уингз
02.10.2023НХЛ - предсезонные матчиДетройт Ред Уингз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
09.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 3Чикаго Блэкхоукс
22.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
02.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЧикаго Блэкхоукс0 : 3Детройт Ред Уингз
29.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиДетройт Ред Уингз2 : 4Чикаго Блэкхоукс
27.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 8Чикаго Блэкхоукс
25.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 6Детройт Ред Уингз
05.10.2021НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиДетройт Ред Уингз4 : 6Чикаго Блэкхоукс
30.09.2021НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЧикаго Блэкхоукс3 : 4 БДетройт Ред Уингз
30.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Детройт Ред Уингз
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 1
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Детройт Ред Уингз
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 0
17.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 3
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 4
24.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТ
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 3Чикаго Блэкхоукс
20.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3

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