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Милан - Фрозиноне 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
02 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Милан
Фрозиноне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фрозиноне, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Фрозиноне
Фрозиноне
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
82 Сербия зщ Ян-Карло Шимич
80 США пз Юнус Муса
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
15 Сербия нп Лука Йович
11 США нп Кристиан Пулишич
80 Италия вр Стефано Турати
30 Италия зщ Иларио Монтеризи
5 Италия зщ Калеб Околи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
22 Габон зщ Энтони Ойоно
24 Марокко пз Мехди Бурабья
45 Аргентина пз Энсо Барренечеа
12 Бразилия пз Рейниер
18 Аргентина пз Матиас Соуле
27 Германия пз Арийон Ибрахимович
70 Марокко нп Валид Хеддира
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Милан2 : 0Фрозиноне
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Фрозиноне0 : 0Милан
01.05.2016 Италия - Серия А 36-й тур Милан3 : 3Фрозиноне
20.12.2015 Италия - Серия А 17-й тур Фрозиноне2 : 4Милан
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур Милан1 : 3
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Милан1 : 0
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Милан
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Милан2 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Милан0 : 1
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Фрозиноне2 : 1
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 0Фрозиноне
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Фрозиноне2 : 1
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВФрозиноне
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 4 : 3Фрозиноне

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