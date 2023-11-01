Милан - Фрозиноне 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
02 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фрозиноне, которое состоится 02 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Фрозиноне
Фрозиноне
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|82
|зщ
|Ян-Карло Шимич
|80
|пз
|Юнус Муса
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|15
|нп
|Лука Йович
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|80
|вр
|Стефано Турати
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|24
|пз
|Мехди Бурабья
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|12
|пз
|Рейниер
|18
|пз
|Матиас Соуле
|27
|пз
|Арийон Ибрахимович
|70
|нп
|Валид Хеддира
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 3
|20.12.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 4
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3