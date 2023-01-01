23:09 ()
Свернуть список

Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
11 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
27.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Лос-Анджелес Кингз
23.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 БЛос-Анджелес Кингз
11.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
10.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
11.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
05.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
28.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
22.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
16.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close