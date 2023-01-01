Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
11 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|27.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|11.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|28.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|22.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2