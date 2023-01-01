Алавес - Реал Мадрид 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Мадрид, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|11
|нп
|Родриго
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 0
|23.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
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