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Алавес - Реал Мадрид 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Алавес
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Мадрид, которое состоится 21 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
3ИспаниязщРубен Дуарте
27ИспаниязщХавьер Лопес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
11ИспаниянпЛуис Риоха
32ИспаниянпСаму Омородион
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ИспаниязщНачо Фернандес
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
11Бразилиянп Родриго
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
19.02.2022Испания - Примера25-й турРеал Мадрид3 : 0Алавес
14.08.2021Испания - Примера1-й турАлавес1 : 4Реал Мадрид
23.01.2021Испания - Примера20-й турАлавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020Испания - Примера11-й турРеал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020Испания - Примера35-й турРеал Мадрид2 : 0Алавес
30.11.2019Испания - Примера15-й турАлавес1 : 2Реал Мадрид
03.02.2019Испания - Примера22-й турРеал Мадрид3 : 0Алавес
06.10.2018Испания - Примера8-й турАлавес1 : 0Реал Мадрид
24.02.2018Испания - Примера25-й турРеал Мадрид4 : 0Алавес
23.09.2017Испания - Примера6-й турАлавес1 : 2Реал Мадрид
18.12.2023Испания - Примера17-й тур3 : 0Алавес
09.12.2023Испания - Примера16-й турАлавес0 : 1
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 1Алавес
03.12.2023Испания - Примера15-й тур0 : 0Алавес
24.11.2023Испания - Примера14-й турАлавес3 : 1
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид4 : 1
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й тур2 : 3Реал Мадрид
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 1Реал Мадрид
02.12.2023Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турРеал Мадрид4 : 2
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17-й тур Ла Лиги запомнился самоотверженной игрой обороны «Валенсии» в матче с «Барселоной», третьим разрывом крестообразных связок за сезон в «Реале» и убедительной победой лидера испанского чемпионата.«Севилья» продолжает падение, а «Сосьедаду» не засчитали три гола Новая трагедия «Реала» и героизм грузинского вратаря «Валенсии». Итоги 17-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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