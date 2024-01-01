Лос-Анджелес Кингз - Нью-Йорк Айлендерс 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
12 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фурман Саут (Сьюикли, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 12 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джим Хиллер (и.о.)
|Патрик Руа
История личных встреч
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|11.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|65
|92
|2
|Бостон Брюинз
|66
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|63
|86
|4
|Каролина Харрикейнз
|64
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|64
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|62
|69
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|66
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|65
|13
|Питтсбург Пингвинз
|63
|64
|14
|Монреаль Канадиенс
|64
|58
|15
|Оттава Сенаторз
|62
|54
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|66
|91
|2
|Даллас Старз
|66
|89
|3
|Виннипег Джетс
|63
|85
|4
|Колорадо Эвеланш
|65
|85
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|63
|81
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|78
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|63
|75
|8
|Вегас Голден Найтс
|64
|75
|9
|Миннесота Уайлд
|65
|69
|10
|Сиэтл Кракен
|63
|67
|11
|Калгари Флэймз
|64
|67
|12
|Сент-Луис Блюз
|64
|67
|13
|Аризона Койотс
|65
|57
|14
|Анахайм Дакс
|64
|49
|15
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|39
|16
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|39