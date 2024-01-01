01:47 ()
Свернуть список

Лос-Анджелес Кингз - Нью-Йорк Айлендерс 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
12 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фурман Саут (Сьюикли, США);
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 12 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
Канада Патрик Руа
История личных встреч
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Лос-Анджелес Кингз
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 7Нью-Йорк Айлендерс
17.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 ОТ
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Лос-Анджелес Кингз
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Нью-Йорк Айлендерс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Йорк Айлендерс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6592
2 Бостон Брюинз6691
3 Нью-Йорк Рейнджерс6386
4 Каролина Харрикейнз6484
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
7 Филадельфия Флайерз6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6372
9 Детройт Ред Уингз6472
10 Вашингтон Кэпиталз6269
11 Нью-Джерси Дэвилз6466
12 Баффало Сэйбрз6565
13 Питтсбург Пингвинз6364
14 Монреаль Канадиенс6458
15 Оттава Сенаторз6254
16 Коламбус Блю Джекетс6454
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6691
2 Даллас Старз6689
3 Виннипег Джетс6385
4 Колорадо Эвеланш6585
5 Эдмонтон Ойлерз6381
6 Нэшвилл Предаторз6678
7 Лос-Анджелес Кингз6375
8 Вегас Голден Найтс6475
9 Миннесота Уайлд6569
10 Сиэтл Кракен6367
11 Калгари Флэймз6467
12 Сент-Луис Блюз6467
13 Аризона Койотс6557
14 Анахайм Дакс6449
15 Сан-Хосе Шаркс6339
16 Чикаго Блэкхоукс6539

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close