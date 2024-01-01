Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинз 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Перерыв
1 : 1
- 14:371:1Ник Судзуки
0'
20'
40'
60'
- 04:490:1Дэнтон Хайнен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Бостон Брюинз
Бостон
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|36
|нп
|Колин Уайт
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|89
|нп
|Джошуа Руа
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|6
|зщ
|Мэйсон Лорей
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|52
|зщ
|Эндрю Пик
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|18
|нп
|Павел Заха
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|13
|нп
|Чарли Койл
|63
|нп
|Брэд Маршан
|55
|нп
|Джастин Бразо
|39
|нп
|Морган Гики
|11
|нп
|Трент Фредерик
|94
|нп
|Якуб Лауко
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|19
|нп
|Джон Бичер
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|21.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 4
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|12.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|10.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Флорида Пантерз
|66
|94
|2
|Бостон Брюинз
|67
|91
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|90
|4
|Каролина Харрикейнз
|65
|84
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|64
|82
|6
|Филадельфия Флайерз
|66
|76
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|74
|8
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|72
|9
|Детройт Ред Уингз
|65
|72
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|64
|69
|11
|Баффало Сэйбрз
|66
|67
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|65
|66
|13
|Питтсбург Пингвинз
|64
|65
|14
|Монреаль Канадиенс
|65
|60
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|56
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|54
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Кэнакс
|67
|92
|2
|Колорадо Эвеланш
|67
|89
|3
|Даллас Старз
|67
|89
|4
|Виннипег Джетс
|65
|87
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|83
|6
|Нэшвилл Предаторз
|67
|80
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|77
|8
|Вегас Голден Найтс
|65
|77
|9
|Сент-Луис Блюз
|66
|71
|10
|Миннесота Уайлд
|66
|71
|11
|Сиэтл Кракен
|64
|68
|12
|Калгари Флэймз
|65
|67
|13
|Аризона Койотс
|66
|57
|14
|Анахайм Дакс
|65
|49
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|41
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|39