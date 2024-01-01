02:52 ()
Свернуть список

Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинз 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
15 Марта 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Монреаль Канадиенс
Перерыв
1 : 1
Бостон Брюинз

  • 14:37
    1:1
    Ник Судзуки
0'
20'
40'
60'
  • 04:49
    0:1
    Дэнтон Хайнен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинз, которое состоится 15 Марта 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Бостон Брюинз
Бостон
35КанадаврСэм Монтембо
30СШАврКейден Примо
21КанадазщКейден Гуле
8КанадазщМайк Мэтисон
58КанадазщДэвид Савар
72КанадазщАрбер Джекай
26КанадазщДжонатан Ковачевич
54СШАзщДжордан Харрис
36СШАнпКолин Уайт
20СловакиянпЮрай Слафковски
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
15КанаданпАлекс Ньюхук
89КанаданпДжошуа Руа
17КанаданпДжош Андерсон
71КанаданпДжейк Эванс
11КанаданпБрендан Галлахер
49КанаданпРафаэль Арве-Пинар
70КанаданпТаннер Пирсон
35ШвецияврЛинус Улльмарк
1СШАврДжереми Свейман
73СШАзщЧарли Макэвой
6СШАзщМэйсон Лорей
25СШАзщБрэндон Карло
27ШвециязщХампус Линдхольм
52СШАзщЭндрю Пик
29КанадазщПаркер Уозерспун
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18ЧехиянпПавел Заха
43КанаданпДэнтон Хайнен
74КанаданпДжейк Дебраск
13СШАнпЧарли Койл
63КанаданпБрэд Маршан
55КанаданпДжастин Бразо
39КанаданпМорган Гики
11СШАнпТрент Фредерик
94ЧехиянпЯкуб Лауко
70ШвециянпЙеспер Боквист
19СШАнпДжон Бичер
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
21.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз9 : 4Монреаль Канадиенс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Монреаль Канадиенс
12.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТБостон Брюинз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5Бостон Брюинз
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Монреаль Канадиенс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Бостон Брюинз
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 5Бостон Брюинз
22.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 ОТБостон Брюинз
13.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1Монреаль Канадиенс
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 2Монреаль Канадиенс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 0
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Монреаль Канадиенс
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БМонреаль Канадиенс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 5
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 1
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 2 ОТ
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Бостон Брюинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6694
2 Бостон Брюинз6791
3 Нью-Йорк Рейнджерс6590
4 Каролина Харрикейнз6584
5 Торонто Мэйпл Лифс6482
6 Филадельфия Флайерз6676
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6574
8 Нью-Йорк Айлендерс6472
9 Детройт Ред Уингз6572
10 Вашингтон Кэпиталз6469
11 Баффало Сэйбрз6667
12 Нью-Джерси Дэвилз6566
13 Питтсбург Пингвинз6465
14 Монреаль Канадиенс6560
15 Оттава Сенаторз6356
16 Коламбус Блю Джекетс6554
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6789
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6577
9 Сент-Луис Блюз6671
10 Миннесота Уайлд6671
11 Сиэтл Кракен6468
12 Калгари Флэймз6567
13 Аризона Койотс6657
14 Анахайм Дакс6549
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6439

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close