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Лестер Сити - Норвич Сити 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур
Лестер Сити
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Норвич Сити, которое состоится 01 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 40-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Норвич Сити0 : 2Лестер Сити
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лестер Сити3 : 0Норвич Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Норвич Сити1 : 2Лестер Сити
28.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Норвич Сити1 : 0Лестер Сити
14.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити1 : 1Норвич Сити
27.02.2016 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити1 : 0Норвич Сити
03.10.2015 Англия - Премьер-лига 8-й тур Норвич Сити1 : 2Лестер Сити
18.02.2012 Кубок Англии 1/8 финала Норвич Сити1 : 2Лестер Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 0Лестер Сити
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 2Лестер Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 2Лестер Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 0 : 1Лестер Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лестер Сити1 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 3Норвич Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити5 : 0
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 3 : 1Норвич Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Норвич Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун3984
2
Повышение
Лидс Юнайтед3983
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити3882
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3774
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3967
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3964
7 Ковентри Сити3860
8 Престон Норт Энд3859
9 Халл Сити3858
10 Мидлсбро3955
11 Кардифф Сити3953
12 Сандерленд3951
13 Бристоль Сити3950
14 Уотфорд3949
15 Суонси Сити3947
16 Миллуолл3944
17 Сток Сити3944
18 Куинз Парк Рейнджерс3943
19 Блэкберн Роверс3942
20 Плимут Аргайл3941
21 Бирмингем Сити3939
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3939
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3939
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3920

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