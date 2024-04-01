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Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
09 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3Ванкувер Кэнакс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 3Ванкувер Кэнакс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4Вегас Голден Найтс
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4Вегас Голден Найтс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5Вегас Голден Найтс
13.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
07.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Ванкувер Кэнакс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТВегас Голден Найтс
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 4Ванкувер Кэнакс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Ванкувер Кэнакс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Ванкувер Кэнакс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3Ванкувер Кэнакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 3
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Вегас Голден Найтс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3Ванкувер Кэнакс
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ТВегас Голден Найтс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7697
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс77102
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7692
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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