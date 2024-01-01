Алавес - Атлетико М 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетико М, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|17
|нп
|Родриго Рикельме
|12
|нп
|Самуэл Лино
|10
|нп
|Анхель Корреа
|7
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Диего Симеоне
История личных встреч
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 4
|08.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|3 : 0
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|78
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|31
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|31
|50
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|31
|39
|10
|Хетафе
|31
|39
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Лас-Пальмас
|32
|37
|13
|Севилья
|31
|34
|14
|Райо Вальекано
|32
|34
|15
|Алавес
|31
|32
|16
|Мальорка
|31
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|31
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|31
|14