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Алавес - Атлетико М 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Алавес
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетико М, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
3ИспаниязщРубен Дуарте
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
22ИспаниянпКарлос Висенте
32ИспаниянпСаму Омородион
11ИспаниянпЛуис Риоха
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
17ИспаниянпРодриго Рикельме
12БразилиянпСамуэл Лино
10АргентинанпАнхель Корреа
7ФранциянпАнтуан Гризманн
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
29.10.2023Испания - Примера11-й турАтлетико М2 : 1Алавес
02.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетико М4 : 1Алавес
25.09.2021Испания - Примера7-й турАлавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021Испания - Примера28-й турАтлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Алавес
29.10.2019Испания - Примера11-й турАлавес1 : 1Атлетико М
30.03.2019Испания - Примера29-й турАлавес0 : 4Атлетико М
08.12.2018Испания - Примера15-й турАтлетико М3 : 0Алавес
29.04.2018Испания - Примера35-й турАлавес0 : 1Атлетико М
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 0Алавес
31.03.2024Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Алавес
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0
04.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Алавес
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч4 : 2Атлетико М
13.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчАтлетико М2 : 1
01.04.2024Испания - Примера30-й тур1 : 2Атлетико М
17.03.2024Испания - Примера29-й турАтлетико М0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3178
2
Лига чемпионов
Барселона3170
3
Лига чемпионов
Жирона3165
4
Лига чемпионов
Атлетико М3161
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3150
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3139
10 Хетафе3139
11 Осасуна3239
12 Лас-Пальмас3237
13 Севилья3134
14 Райо Вальекано3234
15 Алавес3132
16 Мальорка3131
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3125
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3114

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