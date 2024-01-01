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Дженоа - Сассуоло 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Дженоа
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сассуоло, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
1ИспанияврХосеп Риера
14ИталиязщАлессандро Вольякко
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
19ИталиянпМатео Ретеги
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
19АлбаниязщМараш Кумбула
13ИталиязщДжанмарко Феррари
43ШотландиязщДжош Дойг
24ИталияпзДаниэль Болока
35ИталияпзЛука Липани
7БразилияпзМатеус Энрике
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияДавиде Баллардини
История личных встреч
22.12.2023Италия - Серия А17-й турСассуоло1 : 2Дженоа
06.01.2022Италия - Серия А20-й турСассуоло1 : 1Дженоа
17.10.2021Италия - Серия А8-й турДженоа2 : 2Сассуоло
09.05.2021Италия - Серия А35-й турДженоа1 : 2Сассуоло
06.01.2021Италия - Серия А16-й турСассуоло2 : 1Дженоа
29.07.2020Италия - Серия А37-й турСассуоло5 : 0Дженоа
05.01.2020Италия - Серия А18-й турДженоа2 : 1Сассуоло
03.02.2019Италия - Серия А22-й турДженоа1 : 1Сассуоло
02.09.2018Италия - Серия А3-й турСассуоло5 : 3Дженоа
06.01.2018Италия - Серия А20-й турДженоа1 : 0Сассуоло
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур3 : 3Дженоа
29.04.2024Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 0
19.04.2024Италия - Серия А33-й турДженоа0 : 1
15.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 1Дженоа
07.04.2024Италия - Серия А31-й тур1 : 2Дженоа
04.05.2024Италия - Серия А35-й турСассуоло1 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур5 : 1Сассуоло
21.04.2024Италия - Серия А33-й турСассуоло0 : 3
14.04.2024Италия - Серия А32-й турСассуоло3 : 3
05.04.2024Италия - Серия А31-й тур2 : 2Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3566
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3651
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3632
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

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