Дженоа - Сассуоло 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Сассуоло, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|19
|зщ
|Мараш Кумбула
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Даниэль Болока
|35
|пз
|Лука Липани
|7
|пз
|Матеус Энрике
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|5 : 0
|05.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|5 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|36
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15