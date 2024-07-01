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Нидерланды - Англия 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
10 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Нидерланды
Англия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Англия, которое состоится 10 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Англия
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Нидерланды зщ Натан Аке
7 Нидерланды пз Хави Симонс
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
24 Нидерланды пз Йерди Схаутен
25 Нидерланды нп Стивен Бергвейн
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
1 Англия вр Джордан Пикфорд
12 Англия зщ Киран Триппьер
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
11 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джуд Беллингем
26 Англия пз Кобби Майну
4 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
06.06.2019 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Нидерланды3 : 1 ДВАнглия
23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нидерланды0 : 1Англия
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия1 : 2Нидерланды
01.03.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Англия2 : 3Нидерланды
06.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Нидерланды2 : 1
02.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала 0 : 3Нидерланды
25.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 3-й тур Нидерланды2 : 3
21.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 2-й тур Нидерланды0 : 0
16.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 1-й тур 1 : 2Нидерланды
06.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Англия1 : 1 5 : 3
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Англия2 : 1 ДВ
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Англия0 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Англия
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 0 : 1Англия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ЧЕ-2024: Нидерланды — Англия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
2 : 1 ДВ
Португалия
Франция
0 : 0 3 : 5
Англия
Швейцария
1 : 1 5 : 3
Нидерланды
Турция
2 : 1
1/2 финала
Испания
Франция
09.07
Нидерланды
Англия
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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