Нидерланды - Англия 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
10 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Англия, которое состоится 10 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Англия
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|7
|пз
|Хави Симонс
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|24
|пз
|Йерди Схаутен
|25
|нп
|Стивен Бергвейн
|10
|нп
|Мемфис Депай
|11
|нп
|Коди Гакпо
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|11
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|26
|пз
|Кобби Майну
|4
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|06.06.2019
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|01.03.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|2 : 3
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1
|02.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 3
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ЧЕ-2024: Нидерланды — Англия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|2 : 1 ДВ
| Португалия
Франция
|0 : 0 3 : 5
| Англия
Швейцария
|1 : 1 5 : 3
| Нидерланды
Турция
|2 : 1
1/2 финала
| Испания
Франция
|09.07
| Нидерланды
Англия
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07