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Лудогорец - Динамо Бт 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
10 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лудогорец
Динамо Бт

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Динамо Бт, которое состоится 10 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Главные тренеры
БолгарияГеорги Дерменджиев
ГрузияГеоргий Гегучадзе
История личных встреч
26.05.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 35-й тур1 : 0Лудогорец
22.05.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 34-й турЛудогорец3 : 0
19.05.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 33-й тур4 : 0Лудогорец
11.05.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 32-й турЛудогорец3 : 1
28.04.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 31-й турЛудогорец3 : 3
01.06.2024Грузия - Высшая лига18-й тур2 : 2Динамо Бт
27.05.2024Грузия - Высшая лига17-й турДинамо Бт0 : 2
23.05.2024Грузия - Высшая лига16-й тур1 : 2Динамо Бт
19.05.2024Грузия - Высшая лига15-й турДинамо Бт2 : 3
15.05.2024Грузия - Высшая лига14-й тур1 : 0Динамо Бт
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 16.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 16.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 16.07
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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