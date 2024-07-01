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КИ Клаксвик - Дифферданж 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Ви Дьюпумюрар (Клаксвик, Фарерские острова), вместимость: 4000
10 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
КИ Клаксвик
Дифферданж

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Дифферданж, которое состоится 10 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ви Дьюпумюрар (Клаксвик, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
Главные тренеры
ПортугалияПедру Мигел Резенде
История личных встреч
14.12.2023Лига конференцийГруппа A. 6-й тур3 : 0КИ Клаксвик
30.11.2023Лига конференцийГруппа A. 5-й турКИ Клаксвик1 : 2
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й тур2 : 0КИ Клаксвик
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турКИ Клаксвик3 : 0
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й турКИ Клаксвик0 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 3 ДВДифферданж
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчДифферданж1 : 1
14.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матчДифферданж1 : 2 ДВ
07.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Дифферданж
27.08.2020Лига Европы1-й квалификационный раунд3 : 0Дифферданж
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 16.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 16.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 16.07
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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