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Локомотив - Партизан 10 Июля прямая трансляция

10 Июля 2024 года в 15:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2024
Локомотив
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Партизан, которое состоится 10 Июля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Сербия Александар Станоевич
История личных встреч
01.02.2020 Кубок Матч Премьер 1-й тур Локомотив1 : 1 2 : 4Партизан
27.06.2013 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2013 Локомотив1 : 0Партизан
10.07.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2012 Партизан0 : 2Локомотив
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив4 : 1
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 0 : 2Локомотив
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Локомотив0 : 1
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур Локомотив0 : 2
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур 3 : 2Локомотив
07.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур 3 : 0Партизан
03.07.2024 BetBoom Братский Кубок 1-й тур 2 : 2 2 : 4Партизан
25.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Партизан2 : 2
17.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 1Партизан
12.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Партизан3 : 0
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В «Локомотиве» очередная перестройка. Болельщики за последние годы так к этому привыкли, что их уж трудно чем-то удивить. Однако в этот раз она слегка пугающая.Кандидаты есть, но будет ли возможность забрать всех желаемых? «Локомотив» теряет лидеров. А кто их заменит? 0'Рассказываем о значимых сделках последних дней в РПЛ.«Локомотив» нашёл нового полузащитника Легионеры для «Спартака» и Карпина, уход Шапи из «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Локомотив» — «Партизан». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

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