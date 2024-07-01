Локомотив - Партизан 10 Июля прямая трансляция

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В «Локомотиве» очередная перестройка. Болельщики за последние годы так к этому привыкли, что их уж трудно чем-то удивить. Однако в этот раз она слегка пугающая.Кандидаты есть, но будет ли возможность забрать всех желаемых? «Локомотив» теряет лидеров. А кто их заменит? 0'Рассказываем о значимых сделках последних дней в РПЛ.«Локомотив» нашёл нового полузащитника Легионеры для «Спартака» и Карпина, уход Шапи из «Краснодара». Трансферы недели в РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Локомотив» — «Партизан». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.