Локомотив - Партизан 10 Июля прямая трансляция
10 Июля 2024 года в 15:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Партизан, которое состоится 10 Июля 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив
Москва, Россия
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Александар Станоевич
История личных встреч
|01.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|1-й тур
|1 : 1 2 : 4
|27.06.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2013
|1 : 0
|10.07.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2012
|0 : 2
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 2
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 1
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|0 : 2
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|3 : 2
|07.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|3 : 0
|03.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|2 : 2 2 : 4
|25.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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