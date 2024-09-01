Гоу Эхед Иглс - Аякс 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
21 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 13 : 12
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|5
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
|9
|НЕК Неймеген
|5
|6
|10
|Спарта
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|5
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|5
|0