00:07 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - Аякс 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
21 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
1ГерманияврЛука Плогман
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
29ДаниязщАске Адельгор
11НидерландыпзБобби Адеканье
8НидерландыпзЭверт Линторст
21НидерландыпзEnric Llansana
19ФинляндияпзОливер Антман
7ДанияпзЯкоб Бреум
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
22НидерландыврРемко Пасвер
2НидерландызщДевайн Ренш
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
6АнглияпзДжордан Хендерсон
8НидерландыпзКеннет Тейлор
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
11БельгиянпМика Годтс
25НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турАякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Аякс
02.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс0 : 0Аякс
01.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
27.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
07.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018Кубок Нидерландов2-й раундАякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турАякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турГоу Эхед Иглс0 : 3Аякс
08.02.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турГоу Эхед Иглс1 : 2Аякс
15.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 2Гоу Эхед Иглс
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 0Гоу Эхед Иглс
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турГоу Эхед Иглс2 : 0
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГоу Эхед Иглс0 : 2
18.09.2024Нидерланды — Эредивизия3-й турАякс5 : 0
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс3 : 0
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 4Аякс
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 1Аякс
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчАякс0 : 1 13 : 12
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар513
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II58
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
9 НЕК Неймеген56
10 Спарта56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле54
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close