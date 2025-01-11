Ренн - Марсель 11 Января прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 11 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|зщ
|Микаил Фай
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|75
|пз
|Секо Фофана
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|44
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|21.01.2024
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 9 : 8
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|10.03.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|16
|24
|8
|Тулуза
|16
|24
|9
|Осер
|16
|21
|10
|Страсбург
|16
|20
|11
|Реймс
|16
|20
|12
|Брест
|16
|19
|13
|Ренн
|16
|17
|14
|Анже
|16
|16
|15
|Сент-Этьен
|16
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Гавр
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9