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Ренн - Марсель 11 Января прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ренн
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 11 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
30ФранцияврСтив Манданда
33НидерландызщХанс Хатебур
55НорвегиязщЛео Эстигор
15СенегалзщМикаил Фай
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
3ФранциязщАдриен Трюффер
75Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
6НидерландыпзАзор Матусива
11ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпАрно Калимуэндо
10ФранциянпАмин Гуири
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
13КанадазщДерек Корнелиус
3ФранциязщКентен Мерлен
44БразилияпзЛуис Энрике
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ФранцияпзВалентин Ронжье
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
25ФранцияпзАдриен Рабьо
8ФранциянпНиль Мопе
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
АргентинаХорхе Сампаоли
АргентинаХорхе Сампаоли
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
17.03.2024Франция - Лига 126-й турРенн2 : 0Марсель
21.01.2024Кубок Франции1/16 финалаРенн1 : 1 9 : 8Марсель
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 0Ренн
05.03.2023Франция - Лига 126-й турРенн0 : 1Марсель
20.01.2023Кубок Франции1/16 финалаМарсель1 : 0Ренн
18.09.2022Франция - Лига 18-й турМарсель1 : 1Ренн
14.05.2022Франция - Лига 137-й турРенн2 : 0Марсель
19.09.2021Франция - Лига 16-й турМарсель2 : 0Ренн
10.03.2021Франция - Лига 122-й турМарсель1 : 0Ренн
16.12.2020Франция - Лига 115-й турРенн2 : 1Марсель
03.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 2Ренн
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 4Ренн
15.12.2024Франция — Лига 115-й турРенн2 : 0
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур1 : 0Ренн
30.11.2024Франция — Лига 113-й турРенн5 : 0
05.01.2025Франция — Лига 116-й турМарсель5 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 4Марсель
14.12.2024Франция — Лига 115-й турМарсель1 : 1
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 2Марсель
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМарсель2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1633
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1624
8 Тулуза1624
9 Осер1621
10 Страсбург1620
11 Реймс1620
12 Брест1619
13 Ренн1617
14 Анже1616
15 Сент-Этьен1616
16
Стыковая зона
Нант1615
17
Зона вылета
Гавр1612
18
Зона вылета
Монпелье169

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