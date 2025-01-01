Хераклес - Спарта 11 Января прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
11 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Спарта, которое состоится 11 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|22
|зщ
|Lorenzo Milani
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|8
|пз
|Марио Энгельс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|1
|вр
|Ник Олай
|6
|зщ
|Рик Мейссен
|22
|зщ
|Marvin Young
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|10
|пз
|Арно Версейрен
|18
|пз
|Джошуа Китолано
|14
|пз
|Юлиан Бас
|7
|пз
|Сюнсукэ Мито
|8
|пз
|Пелле Клемент
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Морис Стейн
История личных встреч
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 5
|14.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|3 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|5 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|45
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|17
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|17
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|32
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|17
|25
|9
|Виллем II
|17
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|22
|11
|Херенвен
|17
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|17
|13
|ПЕК Зволле
|17
|17
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|17
|9
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|17
|7