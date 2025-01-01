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Хераклес - Спарта 11 Января прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
11 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Хераклес
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Спарта, которое состоится 11 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Спарта
Роттердам
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
24СловакиязщИван Месик
22ИталиязщLorenzo Milani
32НидерландызщСем Схеперман
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
8ГерманияпзМарио Энгельс
29ИзраильнпСуф Подгоряну
19Босния и ГерцеговинанпЛука Куленович
9НидерландынпДжизз Хорнкамп
1НидерландыврНик Олай
6НидерландызщРик Мейссен
22НидерландызщMarvin Young
5НидерландызщПатрик ван Анхольт
2НидерландызщБойд Рейт
10БельгияпзАрно Версейрен
18НорвегияпзДжошуа Китолано
14НидерландыпзЮлиан Бас
7ЯпонияпзСюнсукэ Мито
8НидерландыпзПелле Клемент
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
Главные тренеры
НидерландыЭрвин ван де Лои
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турСпарта0 : 0Хераклес
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта1 : 2Хераклес
02.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турХераклес0 : 1Спарта
15.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес1 : 3Спарта
21.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турСпарта1 : 1Хераклес
21.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турХераклес1 : 1Спарта
25.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турСпарта1 : 1Хераклес
08.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турСпарта0 : 0Хераклес
06.05.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта2 : 5Хераклес
14.12.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХераклес3 : 2Спарта
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаХераклес1 : 0 ДВ
14.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур5 : 2Хераклес
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турХераклес2 : 2
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0Хераклес
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турХераклес2 : 2
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й турСпарта0 : 2
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаСпарта1 : 1 4 : 5
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур1 : 1Спарта
07.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турСпарта0 : 2
30.11.2024Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1745
2
Лига чемпионов
Аякс1739
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1736
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1735
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1732
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1731
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1725
9 Виллем II1722
10 НАК Бреда1722
11 Херенвен1721
12 НЕК Неймеген1717
13 ПЕК Зволле1717
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1712
17
Зона вылета
Алмере Сити179
18
Зона вылета
Валвейк177

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