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Бешикташ - Бодрум 11 Января прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
11 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 19-й тур
Бешикташ
Бодрум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Бодрум, которое состоится 11 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Бодрум
Бодрум
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 1 : 1Бешикташ
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 1
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 1Бешикташ
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0
05.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Бодрум1 : 1
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 1 : 0Бодрум
13.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Бодрум2 : 0
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 4 : 0Бодрум
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Бодрум0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1747
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1739
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1733
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1830
5 Гёзтепе1728
6 Бешикташ1727
7 Истанбул Башакшехир1726
8 Газиантеп1722
9 Касымпаша1721
10 Антальяспор1721
11 Аланьяспор1721
12 Ризеспор1721
13 Коньяспор1720
14 Трабзонспор1719
15 Сивасспор1719
16
Зона вылета
Кайсериспор1716
17
Зона вылета
Бодрум1715
18
Зона вылета
Хатайспор179
19
Зона вылета
Адана Демирспор175

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