Бешикташ - Бодрум 11 Января прямая трансляция
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
11 Января 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Бодрум, которое состоится 11 Января 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Бодрум
Бодрум
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|13.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 0
|30.11.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|17
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|17
|33
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|18
|30
|5
|Гёзтепе
|17
|28
|6
|Бешикташ
|17
|27
|7
|Истанбул Башакшехир
|17
|26
|8
|Газиантеп
|17
|22
|9
|Касымпаша
|17
|21
|10
|Антальяспор
|17
|21
|11
|Аланьяспор
|17
|21
|12
|Ризеспор
|17
|21
|13
|Коньяспор
|17
|20
|14
|Трабзонспор
|17
|19
|15
|Сивасспор
|17
|19
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|17
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|17
|5