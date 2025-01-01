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Рединг - Бёрнли 11 Января прямая трансляция

11 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Рединг
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рединг - Бёрнли, которое состоится 11 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рединг
Рединг
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
15.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турРединг0 : 0Бёрнли
29.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турБёрнли2 : 1Рединг
13.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турРединг0 : 0Бёрнли
26.09.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБёрнли1 : 2Рединг
01.12.2024Кубок Англии2-й раундРединг5 : 3 ДВ
02.11.2024Кубок Англии1-й раундРединг2 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд2 : 2 4 : 3Рединг
03.12.2023Кубок Англии2-й раунд2 : 1Рединг
04.11.2023Кубок Англии1-й раундРединг3 : 2
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур0 : 1Бёрнли
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й турБёрнли0 : 0
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 0Бёрнли
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур0 : 2Бёрнли
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турБёрнли2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуэрт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
10.01
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
10.01
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
11.01
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
11.01
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
11.01
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
11.01
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
11.01
Ноттингем Форест
Лутон Таун
11.01
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
11.01
Сандерленд
Сток Сити
11.01
Брентфорд
Плимут Аргайл
11.01
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
11.01
Рединг
Бёрнли
11.01
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
11.01
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
11.01
Челси
Моркам
11.01
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
11.01
Манчестер Сити
Солфорд Сити
11.01
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
11.01
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
11.01
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
11.01
Халл Сити
Донкастер Роверс
12.01
Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
12.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
12.01
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
12.01
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
12.01
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
12.01
Саутгемптон
Суонси Сити
12.01
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
13.01

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