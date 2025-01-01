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Спортинг - Бенфика 11 Января прямая трансляция

Стадион: Магальяйнш Песоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
11 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Кубок лиги, Финал
Спортинг
Бенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 11 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Магальяйнш Песоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2Спортинг
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2Бенфика
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Бенфика2 : 2Спортинг
17.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
29.01.2022 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 3Спортинг
03.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 4 : 4Спортинг
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Спортинг
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг2 : 1 ДВ
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг3 : 2
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Бенфика1 : 2
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 2Бенфика
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Бенфика

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