Спортинг - Бенфика 11 Января прямая трансляция
Стадион: Магальяйнш Песоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
11 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Кубок лиги, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 11 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Магальяйнш Песоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Бруну Лаже
История личных встреч
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|17.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1