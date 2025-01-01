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Боруссия М - Бавария 11 Января прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Боруссия М
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
1ГерманияврМануэль Нойер
3Южная КореязщКим Мин Джэ
15АнглиязщЭрик Дайер
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
25ГерманиянпТомас Мюллер
10ГерманиянпЛерой Зане
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
03.02.2024Германия - Бундеслига20-й турБавария3 : 1Боруссия М
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 2Бавария
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турБоруссия М3 : 2Бавария
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турБавария1 : 1Боруссия М
07.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБавария1 : 2Боруссия М
27.10.2021Кубок Германии2-й раундБоруссия М5 : 0Бавария
13.08.2021Германия - Бундеслига1-й турБоруссия М1 : 1Бавария
28.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБавария0 : 2Боруссия М
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турБавария6 : 0Боруссия М
08.01.2021Германия - Бундеслига15-й турБоруссия М3 : 2Бавария
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 2Боруссия М
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия М4 : 1
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБоруссия М1 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Боруссия М
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБавария5 : 1
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Бавария
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур1 : 5Бавария
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБавария4 : 2
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1516
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум158

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