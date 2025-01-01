Боруссия М - Бавария 11 Января прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|25
|нп
|Томас Мюллер
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Венсан Компани
История личных встреч
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 0
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 5
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Бундеслиги: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бавария». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|25
|7
|Вердер
|15
|25
|8
|Боруссия М
|15
|24
|9
|Фрайбург
|15
|24
|10
|Штутгарт
|15
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|21
|12
|Унион
|15
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|15
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|15
|8