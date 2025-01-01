Эспаньол - Леганес 11 Января прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
11 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Леганес, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|20
|пз
|Алекс Крал
|31
|пз
|Антониу Рока
|10
|пз
|Поль Лосано
|16
|нп
|Валид Хеддира
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Иван Неу
|23
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|12.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|0 : 1
|11.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|2 : 1
|26.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|2 : 0
|05.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|04.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|28.01.2018
|Испания - Примера
|21-й тур
|3 : 2
|27.08.2017
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|18
|25
|8
|Жирона
|18
|25
|9
|Бетис
|18
|25
|10
|Осасуна
|18
|25
|11
|Сельта
|18
|24
|12
|Лас-Пальмас
|18
|22
|13
|Севилья
|18
|22
|14
|Райо Вальекано
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|18
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12