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Эспаньол - Леганес 11 Января прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
11 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Эспаньол
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Леганес, которое состоится 11 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Леганес
Леганес
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
20ЧехияпзАлекс Крал
31ИспанияпзАнтониу Рока
10ИспанияпзПоль Лосано
16МарокконпВалид Хеддира
7ИспаниянпХавьер Пуадо
17ИспаниянпХофре Каррерас
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщАдрия Альтимира
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
14СербияпзДарко Брашанац
5ПерупзРенато Тапиа
17КамерунпзИван Неу
23МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
12.04.2024Испания - СегундаСегунда. 35-й турЛеганес0 : 0Эспаньол
20.10.2023Испания - СегундаСегунда. 12-й турЭспаньол0 : 1Леганес
11.04.2021Испания - СегундаСегунда. 34-й турЭспаньол2 : 1Леганес
26.11.2020Испания - СегундаСегунда. 14-й турЛеганес2 : 0Эспаньол
05.07.2020Испания - Примера34-й турЭспаньол0 : 1Леганес
22.12.2019Испания - Примера18-й турЛеганес2 : 0Эспаньол
12.05.2019Испания - Примера37-й турЛеганес0 : 2Эспаньол
04.01.2019Испания - Примера18-й турЭспаньол1 : 0Леганес
28.01.2018Испания - Примера21-й турЛеганес3 : 2Эспаньол
27.08.2017Испания - Примера2-й турЭспаньол0 : 1Леганес
22.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 0Эспаньол
18.12.2024Испания — Примера13-й турЭспаньол1 : 1
14.12.2024Испания — Примера17-й турЭспаньол0 : 0
09.12.2024Испания — Примера16-й тур1 : 0Эспаньол
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 0Эспаньол
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 2Леганес
22.12.2024Испания — Примера18-й турЛеганес2 : 5
15.12.2024Испания — Примера17-й тур0 : 1Леганес
08.12.2024Испания — Примера16-й турЛеганес0 : 3
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 5Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1825
8 Жирона1825
9 Бетис1825
10 Осасуна1825
11 Сельта1824
12 Лас-Пальмас1822
13 Севилья1822
14 Райо Вальекано1822
15 Леганес1818
16 Алавес1817
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Эспаньол1815
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1812

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