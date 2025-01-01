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Санкт-Паули - Айнтрахт Ф 11 Января прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Санкт-Паули
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Айнтрахт Ф, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
4АвстриязщДавид Немет
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
2ГрециязщМанолис Салиакас
16ГерманияпзКарло Бухальфа
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
23ГерманияпзФилипп Трой
29ГвинеянпМорган Гилавоги
17АнглиянпОладапо Афолаян
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
1ГерманияврКевин Трапп
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
8АлжирпзФарес Шаиби
16ШвецияпзХуго Ларссон
18ГерманияпзМахмуд Дауд
11ФранциянпУго Экитике
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
30.10.2019Кубок Германии2-й раундСанкт-Паули1 : 2Айнтрахт Ф
19.03.2011Германия - Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф2 : 1Санкт-Паули
30.10.2010Германия - Бундеслига10-й турСанкт-Паули1 : 3Айнтрахт Ф
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур0 : 1Санкт-Паули
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турСанкт-Паули0 : 2
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 1Санкт-Паули
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й турСанкт-Паули3 : 1
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Санкт-Паули
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турАйнтрахт Ф1 : 3
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур3 : 2Айнтрахт Ф
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турАйнтрахт Ф2 : 2
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала3 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1536
2
Лига чемпионов
Байер1532
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1527
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1527
5
Лига Европы
Майнц1525
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1525
7 Вердер1525
8 Боруссия М1524
9 Фрайбург1524
10 Штутгарт1523
11 Вольфсбург1521
12 Унион1516
13 Аугсбург1516
14 Санкт-Паули1514
15 Хоффенхайм1514
16
Стыковая зона
Хайденхайм1510
17
Зона вылета
Хольштайн158
18
Зона вылета
Бохум158

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