Санкт-Паули - Айнтрахт Ф 11 Января прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
11 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Айнтрахт Ф, которое состоится 11 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|22
|вр
|Никола Василь
|4
|зщ
|Давид Немет
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Филипп Трой
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|11
|нп
|Уго Экитике
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|19.03.2011
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|30.10.2010
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|15
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Майнц
|15
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|25
|7
|Вердер
|15
|25
|8
|Боруссия М
|15
|24
|9
|Фрайбург
|15
|24
|10
|Штутгарт
|15
|23
|11
|Вольфсбург
|15
|21
|12
|Унион
|15
|16
|13
|Аугсбург
|15
|16
|14
|Санкт-Паули
|15
|14
|15
|Хоффенхайм
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|15
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|15
|8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|15
|8