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Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 11 Января прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Эксетер, Англия), вместимость: 8541
11 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 11 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Эксетер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксетер Сити
Эксетер
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
26.11.2022Кубок Англии2-й раундОксфорд Юнайтед4 : 1Эксетер Сити
23.02.2016Англия - Вторая лигаВторая лига. 30-й турЭксетер Сити1 : 4Оксфорд Юнайтед
26.12.2015Англия - Вторая лигаВторая лига. 23-й турОксфорд Юнайтед3 : 0Эксетер Сити
24.01.2015Англия - Вторая лига27-й турОксфорд Юнайтед2 : 2Эксетер Сити
13.09.2014Англия - Вторая лига7-й турЭксетер Сити1 : 1Оксфорд Юнайтед
30.11.2024Кубок Англии2-й раундЭксетер Сити2 : 0
02.11.2024Кубок Англии1-й раундЭксетер Сити5 : 3
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд1 : 1 4 : 3Эксетер Сити
04.11.2023Кубок Англии1-й раундЭксетер Сити0 : 2
31.10.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаЭксетер Сити2 : 3
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й тур1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур0 : 1Оксфорд Юнайтед
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турОксфорд Юнайтед2 : 0
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турОксфорд Юнайтед3 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур4 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
1-й раунд
Тамуэрт
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Ноттс Каунти
Альфретон Таун
5 : 1
Хенсфорд Таун
Гейнсборо Тринити
4 : 4 4 : 5
Стивенидж
Гайзли
1 : 1 5 : 4
Гримсби Таун
Уилдстон
0 : 1
Бристоль Роверс
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 1 ДВ
Солихалл Мурс
Мейдстон Юнайтед
3 : 0
Рединг
Флитвуд Таун
2 : 0
Транмир Роверс
Олдхэм Атлетик
1 : 2
Эксетер Сити
Барнет
5 : 3
Бёртон Альбион
Скарборо Атлетик
1 : 0
Уолсолл
Болтон Уондерерс
2 : 1
Порт Вейл
Барнсли
1 : 3
Рочдейл
Бромли
3 : 4
Брэдфорд Сити
Олдершот Таун
3 : 1
Уэртинг
Моркам
0 : 2
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
3 : 2
Барроу
Донкастер Роверс
0 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Челтнем Таун
1 : 3
Брэкли Таун
Брейнтри Таун
0 : 0 5 : 4
Рашолл Олимпик
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
Тонбридж Эйнджелс
Харборо Таун
1 : 4
Ньюпорт Каунти
Питерборо Юнайтед
2 : 4
Уокинг
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Гиллингем
Блэкпул
0 : 2
Саутенд Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 4 ДВ
Честерфилд
Хоршем
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1 : 2 ДВ
Кру Александра
Дагенхэм энд Редбридж
0 : 1
Суиндон Таун
Колчестер Юнайтед
2 : 1 ДВ
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
0 : 2 ДВ
Стокпорт Каунти
Форест Грин Роверс
2 : 1 ДВ
Солфорд Сити
Шрусбери Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Кеттеринг Таун
1 : 2 ДВ
Милтон-Кинс Донс
Уимблдон
0 : 2
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
0 : 1
Борхэм Вуд
Лейтон Ориент
2 : 2 1 : 3
Керзон Аштон
Мэнсфилд Таун
0 : 4
Харрогейт Таун
Рексем
1 : 0
Чешам Юнайтед
Линкольн Сити
0 : 4
2-й раунд
Харрогейт Таун
Гейнсборо Тринити
1 : 0
Уилдстон
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
1 : 2 ДВ
Солфорд Сити
Челтнем Таун
2 : 0
Барнсли
Бристоль Роверс
0 : 0 3 : 4
Моркам
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уолсолл
Чарльтон Атлетик
0 : 4
Эксетер Сити
Честерфилд
2 : 0
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
2 : 2 4 : 1
Лейтон Ориент
Олдхэм Атлетик
2 : 1 ДВ
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
4 : 3
Стокпорт Каунти
Брэкли Таун
3 : 1
Кроули Таун
Линкольн Сити
3 : 4
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
0 : 1
Уимблдон
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 2
Кеттеринг Таун
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Блэкпул
Бирмингем Сити
1 : 2
Бёртон Альбион
Тамуэрт
1 : 1 3 : 4
Рединг
Харборо Таун
5 : 3 ДВ
Солихалл Мурс
Бромли
1 : 2
3-й раунд
Шеффилд Юнайтед
Кардифф Сити
0 : 1
Фулхэм
Уотфорд
4 : 1
Эвертон
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Уиком Уондерерс
Портсмут
10.01
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
10.01
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
11.01
Бристоль Сити
Вулверхэмптон
11.01
Бирмингем Сити
Линкольн Сити
11.01
Ливерпуль
Аккрингтон Стэнли
11.01
Лестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
11.01
Ноттингем Форест
Лутон Таун
11.01
Эксетер Сити
Оксфорд Юнайтед
11.01
Сандерленд
Сток Сити
11.01
Брентфорд
Плимут Аргайл
11.01
Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
11.01
Рединг
Бёрнли
11.01
Престон Норт Энд
Чарльтон Атлетик
11.01
Борнмут
Вест Бромвич Альбион
11.01
Челси
Моркам
11.01
Лидс Юнайтед
Харрогейт Таун
11.01
Манчестер Сити
Солфорд Сити
11.01
Ковентри Сити
Шеффилд Уэнсдей
11.01
Лейтон Ориент
Дерби Каунти
11.01
Мэнсфилд Таун
Уиган Атлетик
11.01
Халл Сити
Донкастер Роверс
12.01
Тамуэрт
Тоттенхэм Хотспур
12.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
12.01
Ньюкасл Юнайтед
Бромли
12.01
Ипсвич Таун
Бристоль Роверс
12.01
Кристал Пэлас
Стокпорт Каунти
12.01
Саутгемптон
Суонси Сити
12.01
Миллуолл
Дагенхэм энд Редбридж
13.01

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